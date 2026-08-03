SOK piešķīrusi 26 000 eiro Latvijas jaunajiem sportistiem
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) saņēmusi 26 000 eiro (30 000 ASV dolāru) finansējumu no Starptautiskās Olimpiskās komitejas Olimpiskās solidaritātes programmas, informēja LOK.
Atbalsts paredzēts 18 jaunajiem Latvijas sportistiem, kuri gatavojas dalībai IV Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs Dakārā.
Atbalstu sadalīs 12 Latvijas sporta federācijām, kas pārstāv tādus sporta veidus kā vieglatlētika, 3x3 basketbols, peldēšana, bokss, burāšana, riteņbraukšana, taekvondo, triatlons, sporta dejas, u-šu, pludmales cīņa un pludmales sprints airēšanā. Līdzekļi paredzēti sportistu sagatavošanai, tostarp treniņnometnēm, inventāra iegādei un medicīniskā atbalsta nodrošināšanai.
IV Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles notiks Dakārā, Senegālā, no 31. oktobra līdz 13. novembrim. Tās būs pirmās šāda mēroga olimpiskās sacensības, kas norisināsies Āfrikas kontinentā. Plānots, ka spēlēs piedalīsies līdz 2700 sportistiem no 206 valstu olimpiskajām komitejām.