Par Jaka pārstāvētās "Vervas" treneri kļūst kluba leģenda un IIHF Slavas zāles dalībnieks
Latvijas aizsarga Jāņa Jaka pārstāvētās Čehijas virslīgas komandas Litvīnovas "Verva" paziņojusi savu jauno galveno treneri.
Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Slavas zāles dalībnieks Roberts Reihels būs Latvijas aizsarga Jāņa Jaka pārstāvētās Čehijas virslīgas komandas Litvīnovas "Verva" galvenais treneris, svētdien paziņoja klubs.
Klubs ziņo, ka Reihels kļūs par galveno treneri, bet viņa asistenti būs Jakubs Petružāleks un Ivans Švarnijs. Radims Ržeznīčeks turpinās strādāt par video treneri un analītiķi, bet Zdeņeks Orkts - par vārtsargu treneri.
"Reihels ir Litvīnovas kluba leģenda un personība, kas ļoti labi pazīst klubu," saka kluba direktoru padomes priekšsēdētājs Jirži Šlēgrs. "Pagājušās sezonas beigās viņš jau palīdzēja komandai pārdzīvot grūtu periodu un kopā ar Petružāleku palīdzēja komandai uzvarēt "play-off" spēles par palikšanu virslīgā. Mēs nolēmām turpināt sadarbību ar Reihelu pēc šī labi paveiktā darba."
⚫️🟡 HC VERVA Litvínov představuje složení trenérského týmu A-mužstva pro sezónu 2026/27.— HC VERVA Litvínov (@hcverva) August 2, 2026
A-mužstvo povede jako hlavní trenér Robert Reichel, jeho asistenty budou Jakub Petružálek a Ivan Švarný.
Více informací najdete na https://t.co/yphfb3FDXs pic.twitter.com/efz1TyVhWn
Petružāleks, kurš kopā ar Reihelu pievienojās komandai pagājušās sezonas beigās, turpinās strādāt par trenera asistentu.
55 gadus vecais Reihels Litvīnovas klubā spēlēja no 1987. līdz 1990. gadam, 1990. gadā pārceļoties uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu Kalgari "Flames". "Flames", Ņujorkas "Islanders", Fīniksas "Coyotes" un Toronto "Maple Leafs" komandās Reihels NHL 11 sezonu laikā aizvadīja 830 spēles, sakrājot 630 (252+378) rezultativitātes punktus, bet 70 Stenlija kausa spēlēs 31 (8+23) punktu.
Deviņos startos pasaules čempionātā Čehoslovākijas un Čehijas izlašu rindās uzbrucējs palīdzēja izcīnīt četras sudraba un vienu bronzas medaļu, bet divos olimpiskajos startos kļuva par 1998. gada olimpisko čempionu.
1990., 1996. un 2001. gadā Reihels tika iekļauts pasaules čempionāta simboliskajā izlasē, bet 2015. gadā viņš tika iekļauts IIHF Slavas zālē.
2010./2011. gada sezonā Reihels trenera karjeru sāka kā Litvīnovas kluba galvenais treneris, bet no 2022. līdz 2025. gadam bija kluba galvenā trenera palīgs. Reihels ir bijis galvenā trenera palīgs arī vairākās Čehijas jauniešu izlasēs.
Jau ziņots, ka jūlija beigās klubs vienojās par Latvijas hokeja izlases aizsarga Jaka atgriešanos komandā.
Aizvadītajā sezonā "Verva" Čehijas virslīgā finišēja pēdējā, bet sērijā par palikšanu līgā ar 4-1 pieveica Jihlavas "Dukla" vienību.