Cerības izgaist, Latvijas basketbola izlasei augustā būs jāiztiek bez Porziņģa
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis augustā gaidāmajās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Latvijas vīriešu basketbola izlasei, ziņo portāls "Sportacentrs.com".
Porziņģis jūnija beigās uz diviem gadiem pagarināja vienošanos ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienību Goldensteitas "Warriors".
"Sportacentrs.com" vēsta, ka Porziņģa pievienošanos izlasei neizdevies saskaņot ar "Warriors" pirmssezonas plāniem.
Aizvadīto sezonu, kas 31 gadu vecajam Porziņģim bija desmitā viņa karjerā, latvietis sāka Atlantas "Hawks" komandā, bet maiņas darījumā nonāca "Warriors" rindās.
Kopumā 32 spēlēs, 17 no tām aizvadot "Hawks" un 15 "Warriors" rindās, Porziņģis vidēji 24 minūtēs guva 16,7 punktus, izcīnīja 5,2 atlēkušās bumbas, atdeva 2,5 rezultatīvas piespēles un bloķēja 1,2 metienus. "Play-in" fāzē Porziņģis divos mačos guva 20 un 11 punktus, "Warriors" komandai pēc zaudējuma otrajā spēlē neturpinot sezonu izslēgšanas turnīrā.
Latvijas izlase augustā Pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā K apakšgrupā spēkosies izbraukumā ar Horvātiju un savā laukumā ar Izraēlu.