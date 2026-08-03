Slovēnijas riteņbraucējs Pogačars mērķē uz augstiem panākumiem un startēs arī "Vuelta a Espana"
Slovēnijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars šosezon startēs daudzdienu velobraucienā "Vuelta s Espana", kas sāksies augusta beigās, pirmdien paziņoja Pogačara pārstāvētā komanda "UAE Team Emirates - XRG".
27 gadus vecais slovēnis pēdējo reizi piedalījās "Vuelta a Espana" 2019. gadā, kad uzvarēja trīs posmos un kopvērtējumā ierindojās trešajā pozīcijā.
"Esmu motivēts noslēgt sezonu ar augstiem panākumiem un "Vuelta" būs mans mērķis," paziņojumā norādīja Pogačars.
Slovēnijas riteņbraucējs karjeras laikā ir uzvarējis gan "Giro d'Italia", gan "Tour de France" un, triumfējot arī "Vuelta a Espana" kopvērtējumā, var kļūt par devīto riteņbraucēju, kuram karjeras laikā izdevies uzvarēt visās trīs lielajās tūrēs.
Pogačars jūlija beigās piekto reizi karjerā triumfēja prestižajā daudzdienu velobraucienā "Tour de France", pārspējot otrās vietas ieguvēju beļģi Remko Evenepūlu par vairāk nekā sešām minūtēm.
"Vuelta a Espana" velobrauciens sāksies 22. augustā.