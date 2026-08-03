Artūrs Žagars pamet Eiropu un kļūst par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnā
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) vienībā Džedzjanas "Golden Bulls", vēsta viņu pārstāvošā aģentūra "Future Sports Group".
Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā.
Jau ziņots, ka jūnija beigās Turcijas klubs Stambulas "Fenerbahce" nolēma neturpināt sadarbību ar Žagaru.
"Fenerbahce" ar basketbolistu 2023. gadā noslēdza trīs gadu līgumu, taču pirmajā sezonā Žagars tika izīrēts Lietuvas vienībai Viļņas "Wolves". Tās pašas sezonas sākumā viņš guva savainojumu, saraujot ceļgala krusteniskās saites, taču līdz sezonas beigām atgriezās laukumā.
Pues Arturs Zagars… ni Penya, ni Baskonia, ni #EuroLeague— Iván Beas (@ivan_beas4) August 2, 2026
Se marcha a China a jugar la próxima temporada como uno de los extranjeros del Zheijang Golden Bulls.
Decisión muy extraña. pic.twitter.com/VoK9fe4ELv
Pirms līguma ar Stambulas klubu Latvijas izlases spēlētājs kopš 2017. gada bija Spānijas kluba Badalonas "Joventut" sistēmā, bet tika izīrēts vairākiem klubiem, tai skaitā Tallinas "Kalev"/"Cramo" un Vācijas basketbola bundeslīgas komandai Braunšveigas "Lowen". Savukārt 2022./2023. gada sezonā viņš spēlēja vēl vienā Lietuvas komandā Ķēdaiņu "Nevežis".
Saspēles vadītājs Latvijas U-18 izlases rindās 2018. gadā Latvijā izcīnīja sudraba medaļas, kā arī bija viens no labākajiem Latvijas izlases spēlētājiem 2023. gada Pasaules kausa izcīņā, kur Latvijas izlase ieņēma piekto vietu.
Aizvadītajā sezonā "Golden Bulls" Ķīnas spēcīgākajā līgā pamatturnīrā ierindojās sestajā pozīcijā 20 komandu konkurencē, bet izslēgšanas spēlēs Džedzjanas komanda izstājās ceturtdaļfinālā.