Talantīgais Mačoha pēc sezonas "Rīgas zeļļu" rindās atgriezīsies "Liepājā"
Latvijas basketbolists Rodijs Mačoha pēc vienas sezonas "Rīgas zeļļos" nākamsezon atgriezīsies "Liepājā", pirmdien pavēstīja Liepājas komanda.
Pagājušajā sezonā Mačoha "Rīgas zeļļu" rindās 28 Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlēs vidēji izcēlās ar 12,1 punktu un 7,3 atlēkušajām bumbām, bet Latvijas Basketbola līgā (LBL) desmit cīņās caurmērā guva 6,5 punktus un iekrāja piecas bumbas zem groziem.
23 gadus vecais basketbolists pievienojās Rīgas komandai pēc vienas pavadītas sezonas "Liepājā", kurai viņš pievienojās pēc septiņiem Spānijā pavadītiem gadiem.
Viņš Spānijā trīs sezonas pavadīja Spānijas spēcīgākajā - ACB - līgā "Fuenlabrada" rindās un vienu sezonu spēlēja spāņu otrajā līgā.
Aizvadītajā sezonā liepājnieki LIBL pamatturnīrā ieņēma 11. vietu un izslēgšanas spēļu turnīram nekvalificējās, bet LBL zaudēja "play-off" pirmajā kārtā. Gaidāmajā sezonā "Liepāja" atgriezīsies Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL), kurā pēdējo reizi spēlēja 2021./2022. gada sezonā.