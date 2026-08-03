28 gadus vecais Nadži Māršals aizvadītajā sezonā bija otrs rezultatīvākais Dalasas komandas spēlētājs.
Basketbols
Šodien 10:38
"Mavericks" uz trim gadiem pagarina līgumu ar komandas otro rezultatīvāko spēlētāju
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Dalasas "Mavericks" uz trīs gadiem pagarinājusi vienošanos ar uzbrucēju Nadži Māršalu, ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.
Šaranja, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka jaunais līgums noslēgts par 52,2 miljoniem ASV dolāru. Jaunā vienošanās stāsies spēkā 2027./2028. gada sezonā.
28 gadus vecais basketbolists pārstāvējis "Mavericks" iepriekšējās divas sezonas. Viņš aizvadītajā sezonā 74 spēlēs vidēji izcēlās ar 15,2 punktiem, 4,7 atlēkušajām bumbām un 3,3 rezultatīvām piespēlēm un bija otrs rezultatīvākais Dalasas komandas spēlētājs, atpaliekot tikai no Kūpera Flega.
Pirms pievienošanās "Maverciks" Māršals četras sezonas spēlēja Ņūorleānas "Pelicans" rindās.
Pagājušajā sezonā "Mavericks" neiekļuva izslēgšanas spēlēs.