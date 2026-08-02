Pļaviņš/Fokerots triumfē Riodežaneiro! Latvieši pārliecinoši izcīna savu pirmo "Elite 16" titulu
Foto: EPA/Scanpix
Kristians Fokerots un Mārtiņš Pļaviņš
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Pļaviņš/Fokerots triumfē Riodežaneiro! Latvieši pārliecinoši izcīna savu pirmo "Elite 16" titulu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots svētdien Brazīlijā izcīnīja profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīra titulu.

Pļaviņš/Fokerots triumfē Riodežaneiro! Latvieši pā...

Pļaviņam un Fokerotam šis ir pirmais kopīgais "Elite 16" turnīru tituls, kā arī tas ir pirmais BPT augstākā līmeņa tituls kādam no Latvijas duetiem.

Pļaviņš/Fokerots, kuri turnīrā bija izsēti ar otro numuru, finālā ar rezultātu 2-0 (21:17, 21:11) pārspēja francūžus Remī Basero/Kalvinu Ajē (3.).

Par uzvaru turnīrā latvieši tika pie 1200 ranga punktiem un 40 000 ASV dolāru lielas naudas balvas.

Pirms tam latvieši pusfināla spēlē ar rezultātu 2-0 (21:16, 28:26) pārspēja Austrijas pāri Timu Bergeru/Timo Hammarbergu (13.), bet Basero/Ajē ar 2-0 (21:12, 21:16) uzvarēja savus tautiešus Teo Rotāru/Arno Gotjē-Rā (8.).

Bronzu šajā turnīrā izcīnīja Rotārs/Gotjē-Rā, kuri austriešus uzveica ar 2-1 (18:21, 21:16, 15:13).

Pļaviņš/Fokerots turnīrā cīnījās bez zaudējumiem, uzvarot visās trīs apakšgrupas spēlēs un pēc tam arī četros izslēgšanas turnīra mačos.

"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

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