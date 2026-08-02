Pēdējās ceturtdaļas bedre... Latvijas dāmas Eiropas U-18 čempionātā izlaiž no rokām uzvaru pār Serbiju
Latvijas U-18 sieviešu basketbola izlase svētdien Stokholmā Eiropas čempionāta otrajā spēlē ar rezultātu 60:64 (14:10, 18:14, 22:18, 6:22) zaudēja vienaudzēm no Serbijas.
Latvijas izlasē 15 punktus guva Ieva Vēvere, deviņus punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Anete Ozoliņa, bet desmit punkti, sešas rezultatīvas piespēles, trīs pārtvertas bumbas un arī septiņas kļūdas bija Milai Luzginai.
Uzvarētājām 17 punktus guva Anastasija Jovanova.
Otrajā puslaikā Latvijas izlase bija iekrājusi 17 punktu pārsvaru, taču, tuvojoties mača nogalei, pretinieces strauji atspēlējās, pēdējās nepilnās četrās minūtēs veicot izrāvienu ar 14:0.
Pirmdien D grupā latvietes tiksies ar Poliju, kas pirms tam svētdien ar 85:76 uzveica Horvātiju.
Sestdien latvietes čempionātu sāka ar 72:64 uzvaru pār Horvātiju, bet Serbija ar 52:75 zaudēja Polijai.
Sagatavošanās procesā Latvijas juniores aizvadīja sešas spēles pārbaudes turnīros Ķīnā, Rīgā divreiz piekāpās Izraēlas U-18 izlasei, kā arī divās spēlēs Vācijā dalīja uzvaras uz pusēm ar mājiniecēm. Baltijas kausā latvietes zaudēja Turcijai, bet apspēlēja Lietuvu un Igauniju.
Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim Rūdolfam Rozītim izlasē palīdz treneri Mudīte Gūtmane un Edgars Ikstens, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-18 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Mila Luzgina ("Daugavpils"/"TTT Rīga"), Jasmīne Šmate (RSU-2), Arta Ulle, Zane Dzenīte, Santa Ozola, Emija Gulbe, Madlēna Pērse, Marta Ploriņa (visas - "TTT Juniores"), Ieva Vēvere, Anete Ozoliņa (abas - RSU), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"/"TTT Rīga"), Kerlīna Balode (Bertānu VBS).