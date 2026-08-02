Lielbāržu ekipāža divreiz krīt, taču izcīna sesto vietu pasaules čempionāta posmā Lietuvā
Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži svētdien Lietuvā pasaules čempionāta desmitajā posmā izcīnīja sesto vietu, spītējot kritieniem abos braucienos.
Pirmajā braucienā latvieši vienubrīd bija pakāpušies uz otro vietu, taču pēc vairākiem kritieniem tas tika pārtraukts. Atsākot sacīkstes, krita arī pati Latvijas ekipāža, kas brauciena gaitā vēlāk aizcīnījās līdz septītajai vietai.
Otrā brauciena startā Latvijas ekipāža iekļuva vēl vienā kritienā, taču tas neliedza finišēt piektajā pozīcijā.
Abos braucienos nepārspēts bija beļģis Marvins Vanlušens ar nīderlandieti Benu van den Bogārtu.
Vēl šajā posmā Rihards Rupeiks ar igauni Keniju Vahteru bija 13. vietā, bet lietuvietis Jons Pirtins ar Lotāru Aleksejevu bija pozīciju zemāk. Latvijas ekipāža Kaspars Lubgāns ar Mārtiņu Antonu ierindojās 16. vietā.
Kopvērtējumā pēc desmit posmiem vadībā ar 482 punktiem ir Vanlušens/van den Bogārts, francūžiem Kilianam un Evanam Prunjē ir 418 punkti, bet vācietim Timam Primmeram un austrietim Patrikam Šneideram - 401 punkts. Lielbārži ar 239 punktiem ir sestie.
Šosezon pasaules čempionāta kalendārā ir 13 posmi.
Pērn Daniels un Bruno Lielbārži kopvērtējumā ieņēma ceturto vietu, bet savā pirmajā pilnajā sezonā 2024. gadā kļuva par vicečempioniem.