Bendžamins Beruē atkal plosās, tomēr Latvijas U-16 basketbolisti piekāpjas spāņiem cīņā par pirmo vietu Baltijas kausā
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā cīņā par pirmo vietu Baltijas kausā ar rezultātu 77:81 (16:28, 25:20, 14:18, 22:15) zaudēja vienaudžiem no Spānijas.
Bendžamins Jānis Beruē izcēlās ar 23 punktiem un 17 atlēkušajām bumbām, Markuss Jahovičs guva 18 punktus, Ronaldam Teikmanim bija 16 punkti, Kristians Juris Martinsons guva deviņus punktus, bet Gustavs Vilcāns guva astoņus punktus un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles.
Spāņiem 21 punktu guva Jans Palasioss.
Latviešiem šajā mačā bija ievērojami vairāk kļūdu nekā pretiniekiem (27/16).
Jau ziņots, ka piektdien latvieši ar 95:86 uzvarēja Igaunijas U-16 vienību, bet otrā cīņā Spānija ar 90:85 pārspēja Lietuvas komandu. Sestdien latvieši ar 80:71 uzveica lietuviešus, bet spāņi ar 112:56 sagrāva igauņus.
Latvijas puišu izlasei šī ir pēdējā pārbaude pirms Eiropas U-16 čempionāta. Pagājušajā nedēļā komandai pievienojās ASV augušais Bendžamins Jānis Beruē, kurš kopā ar Markusu Jahoviču un Gustavu Vilcānu spēlēja jau pērnā Eiropas U-16 čempionātā.
Jūlija vidū pārbaudes turnīrā Stambulā latvieši ar 58:85 piekāpās Turcijai, ar 74:82 zaudēja Vācijai un pagarinājumā ar 83:90 piekāpās vienaudžiem no Grieķijas. Jūlija beigās Rīgā latvieši dalīja uzvaras uz pusēm ar Izraēlas vienaudžiem (80:62 un 81:87).
Latvijas U-16 vīriešu izlases galvenajam trenerim Edijam Šleseram palīdz treneri Gunārs Gailītis un Sandis Poga.
Eiropas čempionāts no 7. līdz 16. augustam notiks Rumānijā. Latvijas komanda B grupā spēļu secībā sacentīsies ar Itālijas, Turcijas un Čehijas vienībām.
Latvijas U-16 puišu izlases kandidāti:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Raidens Šaubergs-Lēpe ("RBS Centrs"), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Marko Mētra ("RBS Basketbola klase"), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Patriks Rācenājs ("Bauskas BJSS"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).