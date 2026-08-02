Čempione "Riga" neatstāj cerības "Grobiņai"
"Riga" komanda svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 25. kārtas spēlē mājās ar 4:0 (0:0) uzveica "Grobiņu".
"Riga" labā divus vārtus guva Režinaldu Ramiriss, bet vienreiz izcēlās Abdulrahmans Taivo. Savos vārtos bumbu ieraidīja viesu futbolists Krišjānis Rupeiks.
Pirmajā puslaikā tuvu vārtu guvumam bija viesi, bet Frenks Dāvis Orols pēc Ali Arunas sitiena no tuvas distances tvēra bumbu.
Pārtraukumā "Riga" veica trīskāršo maiņu, un tieši spēli ar otro puslaiku sākušais Taivo panāca 1:0, 51. minūtē izceļoties pēc Zinedīna Ulada piespēles no kreisās puses. Desmit minūtes vēlāk pēc Meisa Diopa sitiena bumbu savos vārtos ieraidīja Rupeiks.
Cīņas 75. minūtē pēc Raki Aruani piespēles no vārtu priekšas precīzs bija Ramiriss, kurš septiņas minūtes vēlāk izcēlās vēlreiz, pēc Raivja Andra Jurkovska piespēles sitot bumbu tukšos vārtos.
Pirms tam "Tukums 2000" mājās ar 2:1 pārspēja "Liepāju", bet sestdien "Daugavpils" savā laukumā ar 2:1 uzvarēja "Jelgavu". 25. kārtas spēles "Auda" - "United" un RFS - "Super Nova" ir pārcelti uz vēlāku laiku.
Ar 62 punktiem 24 spēlēs RFS turnīra tabulā ir pirmā, 24 mačos "Riga" ir 61 punkts, "Auda" komandai - 43, bet "Daugavpilij" - 33 punkti 25 mačos. Tālāk "Liepājai" ir 31 punkts 24 spēlēs, "Super Nova" 23 mačos ir tikusi pie 27 punktiem, "Jelgavai" 25 cīņās ir 25 punkti, "Grobiņai" - 21 punkts, "Tukums 2000" vienībai - 20 un Ogres "United" - 14 punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.