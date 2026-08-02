Tukuma futbolisti pieveic "Liepāju", cenšoties pamest bīstamo pārspēļu zonu
"Tukums 2000" komanda svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 25. kārtas spēlē mājās ar 2:1 (1:1) pārspēja "Liepāju".
Mājiniekiem abus vārtus guva Ruslans Deružinskis, bet liepājniekiem izcēlās šīs sezonas rezultatīvākais spēlētājs Oloko Ede, kurš sezonas pirmo pusi aizvadīja īrē Tukuma komandā.
Spēles 25. minūtē pēc Leoni Pereiras piespēles no labās puses bumbu vārtos ieraidīja Deružinskis, bet 41. minūtē pēc Danila Patijčuka piespēles no tuvas distances precīzs bija Ede - 1:1. Nigērietis bumbu vārtos nogādāja arī pirms tam, 18. minūtē, taču aizmugures dēļ rezultāts tobrīd palika nemainīgs.
Mača 72. minūtē pēc Leoni centrējuma no labās malas uz tālo vārtu stabu ar galvu bumbu tīklā sita Deružinskis, kurš atguva laukuma saimniekiem vadību.
Vēl svētdien maču aizvadīs "Riga" ar "Grobiņu".
Sestdien "Daugavpils" savā laukumā ar 2:1 uzvarēja "Jelgavu".
25. kārtas spēles "Auda" - "United" un RFS - "Super Nova" ir pārcelti uz vēlāku laiku.
Ar 62 punktiem 24 spēlēs RFS turnīra tabulā ir pirmā, 23 mačos "Riga" ir 58 punkti, "Auda" komandai - 43, bet "Daugavpilij" - 33 punkti 25 mačos. Tālāk "Liepājai" ir 31 punkts 24 spēlēs, "Super Nova" 23 mačos ir tikusi pie 27 punktiem, "Jelgavai" 25 cīņās ir 25 punkti, "Grobiņai" - 21 punkts, "Tukums 2000" vienībai - 20 un Ogres "United" - 14 punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.