Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots
Citi sporta veidi
Šodien 19:17
Pļaviņš/Fokerots dramatiskā cīņā sasniedz Riodežaneiro "Elite 16" turnīra finālu
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots svētdien Brazīlijā sasniedza profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīra finālu.
Pļaviņš/Fokerots, kuri turnīrā izsēti ar otro numuru, pusfināla spēlē ar rezultātu 2-0 (21:16, 28:26) pārspēja Austrijas pāri Timu Bergeru/Timo Hammarbergu (13.).
Finālā plkst. 23 pēc Latvijas laika pretiniekos būs kāds no Francijas duetiem - Remī Basero/Kalvins Ajē (3.) vai Teo Rotārs/Arno Gotjē-Rā (8.).
Pļaviņš/Fokerots turnīrā cīnās bez zaudējumiem, uzvarot visās trīs apakšgrupas spēlēs un pēc tam arī pārējos trīs izslēgšanas turnīra mačos.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.