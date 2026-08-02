Pļaviņš/Fokerots dramatiskā cīņā sasniedz Riodežaneiro "Elite 16" turnīra finālu
Foto: EPA/Scanpix
Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots
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Pļaviņš/Fokerots dramatiskā cīņā sasniedz Riodežaneiro "Elite 16" turnīra finālu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots svētdien Brazīlijā sasniedza profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīra finālu.

Pļaviņš/Fokerots dramatiskā cīņā sasniedz Riodežan...

Pļaviņš/Fokerots, kuri turnīrā izsēti ar otro numuru, pusfināla spēlē ar rezultātu 2-0 (21:16, 28:26) pārspēja Austrijas pāri Timu Bergeru/Timo Hammarbergu (13.).

Finālā plkst. 23 pēc Latvijas laika pretiniekos būs kāds no Francijas duetiem - Remī Basero/Kalvins Ajē (3.) vai Teo Rotārs/Arno Gotjē-Rā (8.).

Pļaviņš/Fokerots turnīrā cīnās bez zaudējumiem, uzvarot visās trīs apakšgrupas spēlēs un pēc tam arī pārējos trīs izslēgšanas turnīra mačos.

"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

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