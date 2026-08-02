Guntis Valneris uz goda pjedestāla (foto: Latvijas Dambretes Federācija)
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Šodien 18:22
Kādreizējais pasaules čempions Valneris Nīderlandē uzvar Pasaules kausa posmā dambretē
Latvijas pārstāvis Guntis Valneris šajā nedēļas nogalē Nīderlandē izcīnīja uzvaru Pasaules kausa posmā dambretē, vēsta Latvijas Dambretes federācija.
Turnīrā, kurā startēja 119 dalībnieki no 13 valstīm, starptautiskais lielmeistars Valneris izcīnīja 15 punktus no 20 iespējamajiem, otrajā vietā aiz sevis atstājot pasaules čempionu, starptautisko lielmeistaru no Nīderlandes Janu Hrēnendeiku, kuram arī bija 15 punkti, bet sliktāki papildu rādītāji.
Trešajā vietā ar izcīnītiem 14 punktiem bija Nīderlandes lielmeistars Jitse Slumps.
Otrs Latvijas pārstāvis Klāvs Norenbergs izcīnīja 12 punktus un ierindojās 23. vietā. Kopumā sacensībās piedalījās 11 starptautiskie lielmeistari, deviņi starptautiskie meistari un 16 nacionālā līmeņa meistari.
Jāatgādina, ka Valneris 1994. gadā izcīnīja pasaules čempiona titulu starptautiskajā dambretē.