Francis Lācis un "DeQing" apstājas "Challenger" turnīra finālā. Pirms tam viņš sarūgtināja Nauri Miezi
Latvijas 3x3 basketbolists Francis Lācis un Ķīnas komanda "DeQing" svētdien Mongolijā piedzīvoja zaudējumu "Challenger" turnīra finālā, taču tika pie ceļazīmes uz "Masters" turnīru.
Ceturtdaļfinālā ar piekto numuru izsētā "DeQing" ar 21:19 uzvarēja Naura Mieža pārstāvēto Mongolijas komandu "Ulaanbaatar" (2.).
Starp uzvarētājiem Lācis izcēlās ar sešiem punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām, kamēr Miezis "Ulaanbaatar" labā guva septiņus punktus.
Turpinājumā pusfinālā "DeQing" ar 18:17 pārspēja "Toronto" (3.) no Kanādas, bet izšķirošajā mačā ar 14:21 atzina Serbijas vienība "Liman" (2.) pārākumu. Pusfinālu Latvijas basketbolists noslēdza ar septiņām atlēkušajām bumbām, bet bez punktiem. Finālā Lācis iekrāja divus punktus.
Labākās trīs vienības izcīnīja ceļazīmes uz "Masters" turnīru.
Tikmēr Haņčuaņas "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālā Kārlis Lasmanis ar "Shanghai" (4.) ar 20:19 pārspēja Beļģijas komandu "Antwerp" (2.), bet pusfinālā ar 10:22 atzina "Lausanne" (9.) no Šveices pārākumu, ierindojoties ceturtajā pozīcijā.
Lasmanis pirmajā spēlē guva četrus punktus un pievienoja sešas atlēkušās bumbas, bet cīņā par iekļūšanu finālā latvietis iekrāja četrus punktus.