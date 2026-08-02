Elza Tomase (foto: Liepājas Tenisa sporta skola)
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Šodien 16:23
Elza Tomase triumfē ITF W-15 tenisa turnīrā Somijā, izcīnot otro tik nozīmīgo titulu karjerā
Latvijas tenisiste Elza Tomase svētdien Somijā Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Savitaipales W-15 turnīrā izcīnīja vienspēļu turnīra titulu, kas viņai ir otrā šāda līmeņa trofeja karjerā.
Finālā Tomase, kura WTA rangā atrodas 730. pozīcijā un turnīrā izsēta ar ceturto numuru, ar 2-6, 6-2, 6-4 uzveica itālieti Emmu Girardato (WTA 1152.).
Uzvara turnīrā Tomasei deva 15 WTA ranga punktus.
Tomasei līdz šim bija tikai viens ITF tituls, 2020. gadā uzvarot W-15 turnīrā Liepājā.