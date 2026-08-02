Pēc avārijas atgriežas trasē: Seska ekipāžai astotais labākais laiks Somijas rallija 19. ātrumposmā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci svētdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitā posma - Somijas rallija - 19. ātrumposmā sasniedza astoto labāko laiku.
Sestdien Latvijas ekipāža avarēja un nestartēja atlikušajos divos dienas ātrumposmos, taču "M-Sport Ford" komandas mehāniķi spēja salabot Latvijas ekipāžas automobili, lai latvieši varētu doties trasē noslēdzošajos divos Somijas rallija ātrumposmos.
19. no 20 ātrumposmiem ekipāžas veica 30 kilometrus. Labāko rezultātu sasniedza zviedrs Olivers Sūlbergs ("Toyota Gazoo"), pārspējot komandas biedru britu pilotu Elfinu Evansu par 2,9 sekundēm.
Latvijas ekipāža zaudēja Sūlbergam 38,3 sekundes, sasniedzot astoto labāko laiku.
Pirms noslēdzošā ātrumposma kopvērtējumā pirmo vietu saglabā soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo"), kurš iekrājis 36,4 sekunžu pārsvaru pār tuvāko sekotāju Sūlbergu.
Pēc 13 ātrumposmiem "M-Sport Ford" latviešu ekipāža posma vērtējumā bija piektā aiz četrām "Toyota Gazoo" ekipāžām, taču pēc piedzīvotās avārijas Sesks un Francis vairs nevar neiesaistīties cīņā par augstvērtīgām pozīcijām kopvērtējumā.
Somijas rallija pēdējais ātrumposms sāksies plkst. 13.15. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā.
Pēc 13 ātrumposmiem "M-Sport Ford" latviešu ekipāža posma vērtējumā bija piektā aiz četrām "Toyota Gazoo" ekipāžām, taču pēc piedzīvotās avārijas Sesks un Francis vairs nevar neiesaistīties cīņā par augstvērtīgām pozīcijām kopvērtējumā.
Somijas rallija pēdējais ātrumposms sāksies plkst. 13.15. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā.