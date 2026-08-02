Pēc avārijas atgriežas trasē: Seska ekipāža Somijas rallija noslēdzošajā ātrumposmā ieņem astoto vietu
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci svētdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitā posma - Somijas rallija - 20. ātrumposmā ierindojās astotajā pozīcijā, kamēr par posma uzvarētāju kļuva soms Sami Pajari.
Jau ziņots, ka sestdien Latvijas ekipāža avarēja un nestartēja atlikušajos divos dienas ātrumposmos, taču "M-Sport Ford" komandas mehāniķi spēja salabot Latvijas ekipāžas automobili, lai latvieši varētu doties trasē noslēdzošajos divos Somijas rallija ātrumposmos.
Posma pēdējā ātrumposmā ar identisku laiku, sasniedzot labāko rezultātu, finišēja "Toyota Gazoo" pārstāvji brits Elfins Evanss un zviedrs Olivers Sūlbergs, kamēr Sesks atpalika no ātrākajiem pilotiem nepilnas 27,6 sekundes.
Somijas rallija kopvērtējumā uzvaru izcīnīja Pajari ("Toyota Gazoo"), kurš par 26,7 sekundēm pārspēja Sūlbergu, kamēr trešo vietu ieņēma Evanss, piekāpjoties Somijas pilotam vairāk nekā minūti.
Pēc 13 ātrumposmiem "M-Sport Ford" latviešu ekipāža posma vērtējumā bija piektā aiz četrām "Toyota Gazoo" ekipāžām, taču pēc piedzīvotās avārijas Sesks un Francis vairs nevar neiesaistīties cīņā par augstvērtīgām pozīcijām kopvērtējumā. WRC kopvērtējumā, izstājoties divām WRC ekipāžām, Sesks un Francis ieņēma astoto vietu, zaudējot uzvarētājam teju stundu.
Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc desmit posmiem pirmajā vietā ar 201 punktu ir Evanss, kamēr otrajā pozīcijā ar 171 punktu atrodas Pajari. Seskam 12 punkti dod 15. pozīciju.