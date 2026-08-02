Pļaviņš un Fokerots sagrauj argentīniešus un pārliecinoši iesoļo Riodežaneiro "Elite 16" pusfinālā
Foto: IMAGO/Justus Stegemann
Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā iekļuva pusfinālā.
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Pļaviņš un Fokerots sagrauj argentīniešus un pārliecinoši iesoļo Riodežaneiro "Elite 16" pusfinālā

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots sestdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā iekļuva pusfinālā.

Pļaviņš un Fokerots sagrauj argentīniešus un pār...

Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, ceturtdaļfināla cīņā ar 2-0 (21:18, 21:11) pārspēja argentīniešus Nikolasu un Tomasu Kapogroso (6.).

Pusfinālā svētdien latvieši tiksies ar Austrijas pāri Tims Bergers/Timo Hammarbergs (13.). Latvieši Riodežaneiro jau ir nopelnījuši 900 pasaules ranga punktus.

Jau ziņots, ka B grupas spēlēs latvieši ar 2-0 (21:12, 21:17) pārspēja ar 23. numuru izsēto Brazīlijas pāri Lukass Sampaiu/Žuāns Pedru, ar 2-0 (21:17, 38:36) - itāļus Samueli Kotafavu un Džanluku dal Korso (14.) un ar 2-1 (17:21, 21:17, 15:13) - kvalifikāciju pārvarējušos austrāliešus Tomasu Hodžesu un Benu Hudu (11.), uzvarot grupā.

Astotdaļfinālā ar 2-0 (21:13, 21:19) tika pieveikts Izraēlas pāris Kevins Kuzmičovs/Ejlons Elazars (7.). "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.
 

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