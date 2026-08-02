Pļaviņš un Fokerots sagrauj argentīniešus un pārliecinoši iesoļo Riodežaneiro "Elite 16" pusfinālā
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots sestdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā iekļuva pusfinālā.
Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, ceturtdaļfināla cīņā ar 2-0 (21:18, 21:11) pārspēja argentīniešus Nikolasu un Tomasu Kapogroso (6.).
Pusfinālā svētdien latvieši tiksies ar Austrijas pāri Tims Bergers/Timo Hammarbergs (13.). Latvieši Riodežaneiro jau ir nopelnījuši 900 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka B grupas spēlēs latvieši ar 2-0 (21:12, 21:17) pārspēja ar 23. numuru izsēto Brazīlijas pāri Lukass Sampaiu/Žuāns Pedru, ar 2-0 (21:17, 38:36) - itāļus Samueli Kotafavu un Džanluku dal Korso (14.) un ar 2-1 (17:21, 21:17, 15:13) - kvalifikāciju pārvarējušos austrāliešus Tomasu Hodžesu un Benu Hudu (11.), uzvarot grupā.
Astotdaļfinālā ar 2-0 (21:13, 21:19) tika pieveikts Izraēlas pāris Kevins Kuzmičovs/Ejlons Elazars (7.). "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.