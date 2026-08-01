Latvijas vieglatlēti pēc deviņu gadu pārtraukuma uzvar Baltijas komandu čempionātā
Latvijas vieglatlēti sestdien Rīgā Daugavas stadionā izcīnīja uzvaru Baltijas komandu čempionātā, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Tiek ziņots, ka Latvijas komanda sakrāja 277,5 punktus, Lietuvas komanda - 262 punktus un Igaunijas komanda - 230,5 punktus. Latvijas vieglatlēti 38 disciplīnās izcīnīja 45 medaļas, no kurām 16 bija zelta, 15 - sudraba un 14 - bronzas.
LVS ziņo, ka Latvijas vieglatlētiem komandu vērtējumā izdevās uzvarēt pēc deviņu gadu pārtraukuma un ka tā bija 17. uzvara 62 Baltijas valstu mačsacīkšu gaitā.
Sacensībās tika sasniegts viens Latvijas rekords, 4x100 metru jauktajā stafetē finišējot 43,86 sekundēs. Latvijas komandā skrēja Roberts Lauva, Jeļizaveta Marija Vinogradova, Ralfs Zazerskis un Emīlija Brauna, šajā disciplīnā latviešiem ieņemot trešo vietu.
Septiņi Latvijas vieglatlēti sacensību laikā sasniedza sezonā labāko rezultātu Latvijā, bet 11 vieglatlēti - jaunus personīgos rekordus. 14 Latvijas vieglatlētu rezultātu vērtējums vieglatlētikas disciplīnas salīdzinošajās punktu tabulās pārsniedza 1000 punktus.
Augstvērtīgāko Latvijas vieglatlētu rezultātu sasniedza sprinteris Oskars Grava, kurš 200 metrus veica 20,63 sekundēs (1123 p.). Aleksandrs Volkovs diska mešanā ar 60,24 metriem nopelnīja 1065 punktus, pirmoreiz metot disku tālāk par 60 metriem, Alekss Gailītis tāllēkšanā ar 7,61 metru - 1053 punktus, Artūrs Pastors 400 metros ar 47,03 sekundēm - 1043 punktus un Gunta Vaičule 200 metros ar rezultātu 23,97 sekundes - 1039 punktus.
Ar divām uzvarām 200 metros un 4x400 metru jauktajā stafetē no vieglatlētes karjeras atvadījās Gunta Vaičule.
Divas uzvaras Latvijas izlasei izcīnīja arī Grava, kurš uzvarēja arī 100 metru skrējienā (10,57 sek.).
Uzvaras svinēja arī Pastors, Volkovs, Ņikita Bogdanovs 800 metros (1:52,07), Edgars Šumskis 3000 metru kavēkļu skrējienā (9:14,70), Elvijs Misāns trīssoļlēkšanā (15,35 m), Martins Kaudze šķēpa mešanā (70,97 m), Raivo Saulgriezis 5000 metru soļošanā (20:48,15), 4x400 metru jauktajā stafetē (3:25,21), kurā piedalījās Lauva, Vinogradova, Pastors un Emīlija Vīksna, kura uzvarēja arī 400 metru distancē individuāli (54,62 sek.), Amanda Radava 1500 metros (4:22,74), Evelīna Krista Sitnika 3000 metru kavēkļu skrējienā (10:33,72), Elīza Ligere šķēpa mešanā (50,60 m) un Modra Liepiņa 5000 metru soļošanā (24:40,66).
51 gadu vecais Latvijas rekordists vesera mešanā Igors Sokolovs ar rezultātu 50,44 metri ieņēma ceturto vietu, viņš gan bija otrs labākais no Latvijas pārstāvjiem, jo otro vietu (nedaudz līdz uzvarai pietrūka) ar 65,54 izcīnīja nesen pilsonību ieguvušais Noa Kristiāns Jirgens, bet paša izvēlēto sākuma augstumu 5,40 metri kārtslēkšanā nepārvarēja Valters Kreišs.
Baltijas komandu čempionātā par uzvaru komandu ieskaitē sacenšas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izlases. Katra valsts katrā disciplīnā ir pārstāvēta ar diviem vīriešiem un divām sievietēm, bet jauktajās stafetēs startē pa vienai katras valsts komandai.
Sacensību programmā ir iekļautas visas galvenās vieglatlētikas disciplīnas - sprinta, vidējo un garo distanču skrējieni, barjerskrējieni, 3000 metru kavēkļu skrējiens, 5000 metru soļošana, augstlēkšana, kārtslēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, lodes grūšana, diska, vesera un šķēpa mešana, kā arī 4×100 un 4×400 metru jauktās stafetes.
Uzvaru izcīna komanda, kas divu sacensību stundu laikā ir sakrājusi visvairāk punktu visās disciplīnās. Iepriekšējais Baltijas komandu čempionāts vieglatlētikā notika 2024. gadā Prezidenta balvas sacensībās Valmierā, un par uzvarētājiem ar 291,5 punktiem kļuva Igaunijas sportisti. Latvijas vieglatlēti sakrāja 249,5 punktus un ieņēma otro vietu, bet lietuvieši ar 243 punktiem ierindojās trešajā vietā.