Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis
Futbols
Šodien 23:06
Latvijas futbola izlases uzbrucējam Vladislavam Gutkovskim varena spēle Polijā - trīs gūti vārti
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis sestdien aizvadīja teicamu spēli Polijas pēc spēka otrajā līgā. Viņš guvis trīs vārtus, palīdzot Gdiņas "Arka" komandai izcīnīt uzvaru.
"Arka" mājās ar rezultātu 4:0 (1:0) uzveica savulaik Latvijā strādājušā Mareka Zuba vadīto Žešovas "Stal".
Gutkovskis bija iekļauts komandas sākumsastāvā un laukumā bija līdz 71. minūtei, kad tika nomainīts. Vārtus Latvijas uzbrucējs guva 25., 49. un 66. minūtē.
Gdiņas komanda pirmajās divās kārtās tikusi pie sešiem punktiem, šosezon cīnoties par atgriešanos ekstraklasē.