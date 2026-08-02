Latvija zaudē un atrod vieglatlētikas zvaigzni, rumāņu “aplauziens” Rīgā un Seska baisā avārija - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa Latvijas sportā atmiņā paliks ar spilgtām uzvarām futbola laukumos, jo trīs mūsu klubi turpina cīņu par vietu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, tomēr netrūka arī dažādu citu spilgtu atgadījumu – ja visam neiznāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par notikušo.
Daudzi Latvijas sporta līdzjutēju pagājušajā nedēļā izdzirdēja divus jaunus un visai neierastus vārdus, bet cerams tiek turpmāk tiks dzirdēti daudz biežāk. Latvijas čempionātā vieglatlētikā vesera mešanā par čempionu kļuva tikko pilsonību ieguvušais Noa Kristians Jirgens – sportists ir jau 28 gadus vecs, bet spēka disciplīnās nereti labākie rezultāti tiek sasniegti virs 30 gadu vecuma.
Savukārt basketbolā par sevi atgādināja ASV augošais Bendžamins Jānis Beruē, kurš Baltijas kausā U-16 izlases rindās burtiski izrēķinājās ar igauņiem. Bendžamins jau ilgāku laiku ASV tiek uzskatīts par vienu no talantīgākajiem savas paaudzes jaunajiem basketbolistiem, kurš jau paguvis piedalīties arī Latvijas vīriešu basketbola izlases neoficiālajos treniņos. Savukārt punktu sportistes gaitām nolēmusi likt viena no mūsu vadošajām sprinterēm Gunta Vaičule.
UEFA Konferences līgā gan “Riga FC”, gan RFS, gan “Auda” sasniegusi kvalifikācijas trešo kārtu. Ja RFS lauvastiesu darba paveica pirms nedēļas, tad “Riga FC” pat nokļūstot vairākumā savā laukumā praktiski pašā mača sākumā pamanījās sarīkot intrigu un spēli ar rezultatīvu papildlaiku. Savukārt “Auda” pamanījās divu spēļu summā sagraut rumāņu grandu FCSB ar 7:3. Vēl vairāk rumāņu kluba vadība publiskā runā nonicināja Latvijas Virslīgas trešo spēcīgāko klubu līdz ar zemi un pat apsaukāja, turklāt neveiksmē mājās vainoja mača arbitrus. “Skonto” stadionā “Auda” pamanījās izturēt pretinieku spiedienu un ļoti augstvērtīgi realizēja savas iespējas.
Liepājā “Daugavas” stadiona zāles nobradāšana “Prāta Vētras” koncerta laikā ieguva globālu vērienu un tika pamanīta arī ārpus Latvijas robežām. Stadions nepilnas divas nedēļas pēc koncerta izskatās praktiski salabots, tomēr zālei ir jāieaug un futbolu Latvijas trešā lielākā pilsēta vēl kādu laiku neredzēs.
Lieli panākumi Lietuvas futbolam, kuru čempionvienība Kauņas “Žalgiris” pirmo reizi vēsturē nodrošinājis vietu Eiropas klubu turnīra līgas fāzē – jautājums vien kādās sacensībās.
Ainars Bagatskis dodas uz siltajām zemēm, bet Kaspars Vecvagars izskaidrojis, kāpēc trenera karjerā solis no Latvijas čempionvienības un Lietuvas otro līgu ir uzskatāms par kāpienu uz augšu.
FIFA prezdients Džanni Infantino gribēja revolūciju pasaules futbolā, tomēr viņa biznesa plāns izgāzās vismaz publiski, gandrīz gadu bez basketbola palikušais Andrejs Gražulis tika pie jauna līguma, bet Sanhosē “Sharks” supertalants Maklīns Selebrīni pie lielākā algas čeka pasaules hokeja vēsturē.