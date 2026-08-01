Mehāniķi paveic teju neiespējamo. Mārtiņš Sesks svētdien varēs startēt Somijas WRC rallijā
Foto: ZUMAPRESS.com
Mārtiņa Seska ekipāža
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Mehāniķi paveic teju neiespējamo. Mārtiņš Sesks svētdien varēs startēt Somijas WRC rallijā

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci sestdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitā posma - Somijas rallija - 14. ātrumposmā avarēja. Sākotnēji tika uzskatīts, ka ekipāža par augstām vietām cīnīties vairs nevarēs. Taču mehāniķi paveikuši teju neiespējamo.

Mehāniķi paveic teju neiespējamo. Mārtiņš Sesks sv...

Rallija pilots Mārtiņš Sesks mikroblogošanas vietnē "X.com" dalījies ar priecīgu ziņu. Sportists atklājis, ka par spīti avārijai sestdiena noslēgusies uz pozitīvas nots. Par to jāpateicas mehāniķiem, kuriem izdevies rallija auto savest kārtībā, lai tas jau svētdien varētu startēt atlikušajos Somijas WRC rallija posmos. 

"Ar nepacietību gaidu svētdienu, kad notiks divi 30,02 kilometrus gari ātrumposmi no Himosas līdz Jemsei", priecīgs raksta Sesks. 

Pēc 13 ātrumposmiem "M-Sport Ford" latviešu ekipāža posma vērtējumā bija piektā aiz četrām "Toyota Gazoo" ekipāžām. Šobrīd Somijas rallija posma līderis ir Pajari, kurš par 46,4 sekundēm apsteidz "Toyota Gazoo" pilotu zviedru Oliveru Sūlbergu un par minūti un 36,3 sekundēm - Evansu.

Svētdien ir paredzēti divi pēdējie ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies plkst. 10.35. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.

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