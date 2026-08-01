Latvijas U-16 izlase veiksmīgi turpina Baltijas kausa izcīņu, pārspējot Lietuvu
Latvijas U-16 basketbola izlase sestdien Rīgā turpināja Baltijas kausa izcīņu ar uzvaru pār Lietuvas vienaudžiem. Panākumu pret Lietuvu svinēja arī Latvijas U-16 basketbola meiteņu izlase.
Latvijas U-16 izlase uzvarēja ar 80:71 (12:14, 31:20, 15:19, 22:18).
Mājiniekiem komandas kapteinis Bendžamins Jānis Beruē izcēlās ar 24 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām, sešām kļūdām, trim bloķētiem metieniem un deviņām izprovocētām piezīmēm. Viņš realizēja astoņus no 12 divpunktu metieniem, kā arī astoņus no desmit soda metieniem. Markuss Jahovičs guva 12 punktus.
Lietuvas U-16 vienībā Daņeļus Jasikevičs guva 14 punktus, Kosts Korsakovs sakrāja 13 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, bet Luks Andrulis - desmit punktus un desmit atlēkušās bumbas.
Jau ziņots, ka piektdien latvieši ar 95:86 uzvarēja Igaunijas U-16 vienību. Savukārt Latvijas kadetes izcīnīja divas uzvaras meiteņu turnīrā, ar 64:49 pārspējot igaunietes un ar 66:51 - lietuvietes.
Svētdien Komandu sporta spēļu hallē Latvijas meiteņu izlase plkst. 16 spēlēs ar ukrainietēm, bet plkst. 18.30 laukumā dosies Latvijas un Spānijas kadeti.
Turnīrā piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Spānijas puišu un Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas meiteņu izlases.