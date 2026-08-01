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Šodien 20:44
Fokerots un Pļaviņš sasniedz Riodežaneiro "Elite 16" ceturtdaļfinālu
Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots sestdien Brazīlijā pārliecinoši turpināja dalību profesionālās pludmales volejbola tūres Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā, nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, astotdaļfinālā ar 2-0 (21:13, 21:19) pieveica Izraēlas pāri Kevins Kuzmičovs/Ejlons Elazars (7.).
Sestdien latvieši aizvadīs arī ceturtdaļfināla cīņu.
Latvieši jau ir nopelnījuši 760 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka B grupas spēlēs latvieši ar 2-0 (21:12, 21:17) pārspēja ar 23. numuru izsēto Brazīlijas pāri Lukass Sampaiu/Žuāns Pedru, ar 2-0 (21:17, 38:36) - itāļus Samueli Kotafavu un Džanluku dal Korso (14.) un ar 2-1 (17:21, 21:17, 15:13) - kvalifikāciju pārvarējušos austrāliešus Tomasu Hodžesu un Benu Hudu (11.), uzvarot grupā.