Skujiņš viendienas velobraucienā Spānijā finiše 80. vietā; dramatiska uzvara Evenepūlam
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš sestdien Spānijā viendienas velobraucienā "Donostia San Sebastian Klasikoa" (UCI kat. 1.UWT) finišēja 80. vietā, bet uzvaru svinēja Beļģijas sportists Remko Evenepūls.
Riteņbraucēji mēroja 221,2 kilometrus ar diviem pirmās, trim otrās un un diviem trešās kategorijas kāpumiem, kā arī diviem starpfinišiem. Uzvaru svinēja Evenepūls ("Red Bull - BORA - hansgrohe"), kurš finišēja piecās stundās 23 minūtēs un desmit sekundēs.
Ar tādu pašu laiku otrais bija ekvadorietis Ričards Karapass ("EF Education - EasyPost"), abiem no konkurentiem atraujoties 8,7 kilometrus pirms finiša. Trešais, zaudējot uzvarētājam 29 sekundes un pirmajam finišējot 17 riteņbraucēju grupiņā, - britu sportists Bens Tjulets ("Team Visma"/"Lease a Bike").
Sākumā Skujiņš ("Lidl-Trek") bija to 110 riteņbraucēju skaitā, kuri nefinišēja, taču vēlāk rezultāti tika papildināti, un Skujiņš ieņēma 80. vietu, uzvarētājam piekāpjoties desmit minūtes un 25 sekundes. Beigu protokolā nefinišējuši ir tikai 69 riteņbraucēji.
"Donostia San Sebastian Klasikoa" pirmo reizi notika 1981. gadā. Pirms gada uzvaru svinēja itālis Džulio Čikone.