Toms Skujiņš "Tour de France 2026" sacensībās.
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Šodien 18:51
Skujiņš diemžēl nesasniedz finišu viendienas velobraucienā Spānijā
Latvijas riteņbraucējam Tomam Skujiņam sestdien neizdevās sasniegt finišu prestižajā viendienas velobraucienā "Donostia San Sebastian Klasikoa" Spānijā. Tikmēr uzvaru izcīnīja Beļģijas riteņbraucējs Remko Evenepūls.
Riteņbraucēji mēroja 221,2 kilometrus ar diviem pirmās, trim otrās un diviem trešās kategorijas kāpumiem, kā arī diviem starpfinišiem.
Uzvaru svinēja Evenepūls ("Red Bull - BORA - hansgrohe"), kurš finišēja piecās stundās 23 minūtēs un desmit sekundēs. Ar teju identisku laiku otrais bija ekvadorietis Ričards Karapass ("EF Education - EasyPost"), abiem konkurentiem atraujoties 8,7 kilometrus pirms finiša.
Trešais, zaudējot uzvarētājam 29 sekundes un pirmajam finišējot 17 riteņbraucēju grupiņā, - britu sportists Bens Tjulets ("Team Visma"/"Lease a Bike").
Skujiņš ("Lidl-Trek") bija to 110 riteņbraucēju skaitā, kuri nefinišēja.