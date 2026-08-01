"Daugavpils" futbolisti savās mājās izcīna uzvaru pār "Jelgavu"
"Daugavpils" sestdien savā laukumā izcīnīja uzvaru Latvijas futbola virslīgas 25. kārtas pirmajā spēlē, ar 2:1 pārspējot "Jelgavu".
Daugavpils komandā vārtus guva Dukumo Vadulu un Joels Jakubu, bet jelgavniekiem izcēlās Roberts Meļķis.
Spēles 11. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Dukumo, kurš ar individuālu reidu apspēlēja vairākus pretspēlētājus un no tuvas distances ar vieglu sitienu raidīja bumbu tīklā. Otrā puslaika sākumā, 48. minūtē, Jakubu ar sitienu aiz soda laukuma robežas panāca 2:0, bet 56. minūtē mājiniekus no vārtu priekšas pārspēja Meļķis.
Daugavpilieši pēc trīs uzvarām pēc kārtas pēdējā aizvadītajā mačā ar 0:1 atzina "Audas" pārākumu. "Jelgava" iekrājusi četrus zaudējumus pēc kārtas, šajā nogrieznī gūstot vienus vārtus.
25. kārtas turpinājumā svētdien "Riga" uzņems "Grobiņu" un "Liepāja" viesosies pie "Tukums 2000". 25. kārtas spēles "Auda" - Ogres "United" un RFS - "Super Nova" ir pārceltas uz vēlāku laiku.
Ar 62 punktiem 24 spēlēs RFS turnīra tabulā ir pirmā, 23 mačos "Riga" ir 58 punkti, "Auda" komandai - 43, bet "Daugavpilij" - 33 punkti 25 mačos. Tālāk "Liepājai" ir 31 punkts 23 spēlēs, "Super Nova" 23 mačos ir tikusi pie 27 punktiem, "Jelgavai" 25 cīņās ir 25 punkti, "Grobiņai" - 21 punkts, "Tukums 2000" vienībai - 17 un Ogres "United" - 14 punkti.