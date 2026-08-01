Latvijas U-16 basketbolistes Baltijas kausā pārspēj Lietuvu
Latvijas U-16 meiteņu basketbola izlase sestdien Rīgā izcīnīja svarīgu uzvaru Baltijas kausa izcīņas otrajā spēlē, pārspējot Lietuvas vienaudzes.
Latvijas U-16 izlase uzvarēja ar 66:51 (17:10, 11:14, 21:17, 17:10).
Uzvarētājām Melānija Ieva Sīpoliņa guva 21 punktu, komandas kapteine Marta Pētersone sakrāja 15 punktus, piecas atlēkušās bumbas, septiņas kļūdas un sešas izprovocētas piezīmes, bet Laura Ķikuste - desmit punktus un piecas kļūdas.
Viešņām 13 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas sakrāja Urte Gurevičūte, bet pa desmit punktiem guva Kotrīna Grunkīte, kuras kontā arī astoņas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas, un Urte Obrikaite, kura septiņreiz kļūdījās.
Svētdien Latvijas meiteņu izlase plkst. 16 spēlēs ar ukrainietēm, bet plkst. 18.30 laukumā dosies Latvijas un Spānijas kadeti.
Turnīrā piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Spānijas puišu un Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas meiteņu izlases.
6. un 7. augustā Dečinā Latvijas kadetes aizvadīs divas pārbaudes spēles ar Čehijas vienaudzēm.
Eiropas U-16 čempionāts no 14. līdz 22. augustam notiks Rumānijas pilsētā Pitešti. Latvijas komanda B grupā spēļu secībā sacentīsies ar Turcijas, Izraēlas un Itālijas vienībām.