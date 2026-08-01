UEFA pauž neuzticību Infantīno un pieprasa atklāt visu procesu, kā tapa komercdarbības plāns
Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) sestdien publiski pauda neuzticību Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentam Džanni Infantīno.
FIFA plānoja pārdot daļu no Pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitasuzņēmumu "FIFA Forward Enterprise" (FFE), un cerēja šā gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru. Saskaroties ar lielu pretestību šai iniciatīvai, Infantīno paziņoja, ka neturpinās virzīt šo komercdarbības plānu.
UEFA sestdien paziņoja, ka pieprasa atklāt visu procesu, kā šis plāns tapa.
"Pašreizējā FIFA vadība ne tikai ir zaudējusi ne tikai UEFA, bet arī pārējās futbola sabiedrības uzticību," teikts UEFA paziņojumā.
Iepriekš Infantīno solīja, ka tās nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus ASV dolāru.
Ja projekts tiktu apstiprināts, tas 2027. gada sākumā katrai no 211 FIFA dalībvalstīm būtu nodrošinājis vienreizēju maksājumu 20 miljonu ASV dolāru apmērā un palielinātu finansējuma piešķīrumu 2027.-2030. gada ciklam no astoņiem miljoniem ASV dolāru līdz 20 miljoniem ASV dolāru.