Seska ekipāža rallijā Somijā piedzīvo smagu avāriju; atlikušajos ātrumposmos, visticamāk, nepiedalīsies
Foto: Soctīkli
Seska ekipāžas auto pēc piedzīvotās avārijas.
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Seska ekipāža rallijā Somijā piedzīvo smagu avāriju; atlikušajos ātrumposmos, visticamāk, nepiedalīsies

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci sestdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitā posma - Somijas rallija - 14. ātrumposmā avarēja un neiesaistīties cīņā par augstvērtīgām pozīcijām.

Seska ekipāža rallijā Somijā piedzīvo smagu avārij...

Rallija medijs "DirtFish" informē, ka latviešu autosportisti avārijā nav cietuši.

Pēc 13 ātrumposmiem "M-Sport Ford" latviešu ekipāža kopvērtējumā bija piektā aiz piecām "Toyota Gazoo" ekipāžām.

Latvijas ekipāža pēc avārijas, visticamāk, nepiedalīsies sestdien atlikušajos ātrumposmos.

Sestdien notiks vēl četri ātrumposmi, bet svētdien ir paredzēti divi pēdējie ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies plkst. 10.35. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.

Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā.

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