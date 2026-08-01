Seska ekipāža rallijā Somijā piedzīvo smagu avāriju; atlikušajos ātrumposmos, visticamāk, nepiedalīsies
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci sestdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitā posma - Somijas rallija - 14. ātrumposmā avarēja un neiesaistīties cīņā par augstvērtīgām pozīcijām.
Rallija medijs "DirtFish" informē, ka latviešu autosportisti avārijā nav cietuši.
Pēc 13 ātrumposmiem "M-Sport Ford" latviešu ekipāža kopvērtējumā bija piektā aiz piecām "Toyota Gazoo" ekipāžām.
Latvijas ekipāža pēc avārijas, visticamāk, nepiedalīsies sestdien atlikušajos ātrumposmos.
⚠️ Mãrtiņš Sesks crashes out of fifth place at Rally Finland on SS14— DirtFish (@DirtFishRally) August 1, 2026
He and co-driver Renãrs Francis are OK ✅ pic.twitter.com/5TRTadxLI7
Sestdien notiks vēl četri ātrumposmi, bet svētdien ir paredzēti divi pēdējie ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies plkst. 10.35. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā.
💥 Grosse sortie pour Mārtiņš Sesks au Rallye de Finlande, c'est l'abandon pour le Letton, l'équipage est ok !#WRC pic.twitter.com/uMNtcEAuqm— AUTOhebdo (@autohebdo) August 1, 2026