Infantīno atsakās no kritizētā FIFA komercdarbības plāna: "Ir nepārprotami skaidrs, ka projekts izraisīja šķelšanos"
Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantīno atsacījies no FIFA komercdarbības plāna, kuram pretestību izrādīja starptautiskās konfederācijas un politiķi.
"Uzklausot visus viedokļus, ir nepārprotami skaidrs, ka projekts izraisīja šķelšanos, kas neatbilst sākotnējā mērķa interesēm," teikts Infantīno paziņojumā.
Jau ziņots, ka FIFA plānoja pārdot daļu no Pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitasuzņēmumu "FIFA Forward Enterprise" (FFE), un cer šā gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru.
Ceturtdien Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA), kritizējot FIFA plānu, paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenots komercdarbības plāns. Arī Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācija (CONCACAF) noraidīja FIFA plānu, bet piektdien CONCACAF un UEFA nostājai pievienojās arī Āzijas Futbola konfederācija (AFC).
Iepriekš Infantīno solīja, ka tās nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus ASV dolāru.
Ja projekts tiks apstiprināts, tas 2027. gada sākumā katrai no 211 FIFA dalībvalstīm varētu nodrošināt vienreizēju maksājumu 20 miljonu ASV dolāru apmērā un palielināt to finansējuma piešķīrumu 2027.-2030. gada ciklam no astoņiem miljoniem ASV dolāru līdz 20 miljoniem ASV dolāru.