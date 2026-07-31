Kvalifikāciju pārvarējusī "Kandava"/"Turība" iekļūst 3x3 basketbola "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas 3x3 basketbola komanda "Kandava"/"Turība" piektdien Atēnu "Challenger" turnīrā iekļuva ceturtdaļfinālā.
Ar astoto numuru izsētā "Kandava"/"Turība", kuras sastāvā ir Edgars Krūmiņš, Eduards Avotiņš, Reinis Avotiņš un Kārlis Šilke-Žunda, vispirms pārvarēja kvalifikācijas kārtu, ar 20:14 pārspējot Telavivas "Royce" (15.) un ar 17:14 - Serbijas "Pirot" (12.).
Pirmajā cīņā Šilke-Žunda guva deviņus un R. Avotiņš - piecus punktus, bet pa trim punktiem sakrāja Krūmiņš un E. Avotiņš. Otrajā spēlē Šilke-Žunda guva septiņus un Krūmiņš - četrus punktus, bet Avotiņi sakrāja pa trim punktiem.
Pamatturnīra C grupā kandavnieki ar 16:19 piekāpās "Amsterdam" (3.) un ar 15:12 pārspēja "London" (6.).
Pirmajā cīņā Šilke-Žunda guva deviņus, R. Avotiņš - četrus, E. Avotiņš - divus punktus, bet Krūmiņš - vienu punktu. Otrā mačā Šilke-Žunda sakrāja astoņus punktus un piecas atlēkušās bumbas, R. Avotiņš - četrus punktus, septiņas atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles, Krūmiņš - divus punktus un trīs atlēkušās bumbas, bet E. Avotiņš - vienu punktu un trīs atlēkušās bumbas.
Ar vienu uzvaru divās spēlēs "Kandava"/"Turība" iekļuva ceturtdaļfinālā, kur sestdien tiksies ar A grupas uzvarētājiem - ar pirmo numuru izsētajiem Serbijas komandas "Ub" spēlētājiem.
Ar septīto numuru izsētā latviešu Riharda Kuksika, Mārča Oša un Paula Gustava Miglinieka pārstāvētā Japānas vienība "Shinjuku" B grupā ar 16:19 zaudēja ASV vienībai "Miami" (2.) un ar 19:20 - mājinieku "Athina" (14.).
Pirmajā mačā deviņus punktus un trīs atlēkušās bumbas sakrāja Miglinieks, bet septiņus punktus un trīs atlēkušās bumbas - Kuksiks. Otrajā cīņā desmit punktus un četras atlēkušās bumbas sakrāja Kuksiks, piecus punktus un piecas atlēkušās bumbas - Miglinieks, bet četrus punktus guva Osis.
"Shinjuku" grupā ieņēma pēdējo vietu un ceturtdaļfinālā neiekļuva.
Atēnu "Challenger" turnīrā komandas cīnās par trim ceļazīmēm uz "Masters" turnīru, kas notiks novembra sākumā. Turnīra rīkošanas vieta vēl nav zināma.