Pēc desmit ātrumposmiem Seska ekipāža Somijas rallijā joprojām piektajā vietā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitajā posmā - Somijas rallijā - pēc desmit ātrumposmiem ieņem piekto vietu.
Par desmitā ātrumposma uzvarētājiem kļuva "Toyota" pilots japānis Takamoto Kacuta un "Hyundai" braucējs Tjerī Nevils no Beļģijas, kuri par 0,3 sekundēm apsteidza "Toyota Gazoo" pilotu britu Elfinu Evansu.
Sesks ieņēma 11. vietu, uzvarētājiem zaudējot 5,2 sekundes.
Posma vērtējumā pēc desmit veiktiem ātrumposmiem līderis ir francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo"), kuram 16,3 sekundes zaudē Evanss, 26,7 sekundes - cits "Toyota" pilots soms Sami Pajari, 41,3 sekundes - "Toyota Gazoo" pilots zviedrs Olivers Sūlbergs, bet Sesks ieņem piekto vietu, līderim zaudējot minūti un 4,9 sekundes.
Sestdien notiks vēl astoņi ātrumposmi, sacensībām sākoties plkst. 8, bet svētdien ir paredzēti divi pēdējie ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies plkst. 10.35. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā.