Latvijas supertalants Bendžamins Jānis Beruē saplosa Igauniju U-16 Baltijas kausa spēlē
Bendžamins Jānis Beruē piektdien Rīgā sakrāja 39 punktus un 21 atlēkušo bumbu Latvijas U-16 izlases uzvarā pār Igaunijas vienaudžiem pirmajā Baltijas kausa turnīra spēlē. Latvijas U-16 izlase uzvarēja ar 95:86 (25:22, 32:24, 22:23, 16:17).
Mājiniekiem komandas kapteinis Beruē izcēlās ar 39 punktiem, 21 atlēkušo bumbu, trim bloķētiem metieniem un 12 izprovocētām piezīmēm. Viņš realizēja 15 no 21 divpunktu metiena, kā arī deviņus no 13 soda metieniem.
Rolands Teikmanis sakrāja 16 punktus un piecas atlēkušās bumbas, bet Markuss Aleksandrovs guva desmit punktus.
Igaunijas U-16 vienībā Martins Tepo sakrāja 14 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, bet pa 12 punktiem guva komandas kapteinis Martens Mīlens un Berts Martins.
Latvijas izlase sakrāja sešus bloķētus metienus, igauņiem neļaujot nobloķēt ne metienu.
Otrā dienas spēlē puišu turnīrā tiksies Spānijas un Lietuvas komandas.
Sestdien Komandu sporta spēļu hallē Latvijas meiteņu izlase ar lietuvietēm tiksies plkst. 15.30 un puiši - plkst. 18, bet svētdien kadetes plkst. 16 spēlēs ar ukrainietēm, bet plkst. 18.30 laukumā dosies Latvijas un Spānijas kadeti.
Turnīrā piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Spānijas puišu un Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas meiteņu izlases.
Latvijas puišu izlasei šī ir pēdējā pārbaude pirms Eiropas U-16 čempionāta. Pagājušajā nedēļā komandai pievienojās ASV augušais Bendžamins Jānis Beruē, kurš kopā ar Markusu Jahoviču un Gustavu Vilcānu spēlēja jau pērnā Eiropas U-16 čempionātā.
Jūlija vidū pārbaudes turnīrā Stambulā latvieši ar 58:85 piekāpās Turcijai, ar 74:82 zaudēja Vācijai un pagarinājumā ar 83:90 piekāpās vienaudžiem no Grieķijas. Jūlija beigās Rīgā latvieši dalīja uzvaras uz pusēm ar Izraēlas vienaudžiem (80:62 un 81:87).
Latvijas U-16 vīriešu izlases galvenajam trenerim Edijam Šleseram palīdz treneri Gunārs Gailītis un Sandis Poga.
Eiropas čempionāts no 7. līdz 16. augustam notiks Rumānijā. Latvijas komanda B grupā spēļu secībā sacentīsies ar Itālijas, Turcijas un Čehijas vienībām.
Latvijas U-16 puišu izlases kandidāti:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Raidens Šaubergs-Lēpe ("RBS Centrs"), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Marko Mētra ("RBS Basketbola klase"), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Patriks Rācenājs ("Bauskas BJSS"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).