Kristians Fokerots und Mārtiņš Pļaviņš
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Šodien 20:30
Fokerots/Pļaviņš turpina uzvaru sēriju Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā un spēlēs astotdaļfinālā
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots piektdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā izcīnīja trešo panākumu trīs spēlēs un iekļuva astotdaļfinālā.
Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, pēdējā B grupas spēlē ar 2-1 (17:21, 21:17, 15:13) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos austrāliešus Tomasu Hodžesu un Benu Hudu (11.) un uzvarēja savā grupā.
Latvieši jau ir nopelnījuši 380 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka iepriekšējās grupas spēlēs latvieši ar 2-0 (21:12, 21:17) pārspēja ar 23. numuru izsēto Brazīlijas pāri Lukass Sampaiu/Žuāns Pedru un ar 2-0 (21:17, 38:36) - itāļus Samueli Kotafavu un Džanluku dal Korso (14.).
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.