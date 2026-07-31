Fokerots/Pļaviņš turpina uzvaru sēriju Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā un spēlēs astotdaļfinālā
Foto: IMAGO/Justus Stegemann
Kristians Fokerots und Mārtiņš Pļaviņš
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Fokerots/Pļaviņš turpina uzvaru sēriju Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā un spēlēs astotdaļfinālā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots piektdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā izcīnīja trešo panākumu trīs spēlēs un iekļuva astotdaļfinālā.

Fokerots/Pļaviņš turpina uzvaru sēriju Riodežaneir...

Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, pēdējā B grupas spēlē ar 2-1 (17:21, 21:17, 15:13) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos austrāliešus Tomasu Hodžesu un Benu Hudu (11.) un uzvarēja savā grupā.

Latvieši jau ir nopelnījuši 380 pasaules ranga punktus.

Jau ziņots, ka iepriekšējās grupas spēlēs latvieši ar 2-0 (21:12, 21:17) pārspēja ar 23. numuru izsēto Brazīlijas pāri Lukass Sampaiu/Žuāns Pedru un ar 2-0 (21:17, 38:36) - itāļus Samueli Kotafavu un Džanluku dal Korso (14.).

"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

Tēmas

Kristians FokerotsMārtiņš PļaviņšPludmales volejbols

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