Seska ekipāža saglabā piekto vietu kopvērtējumā pēc Somijas rallija devītā ātrumposma
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitā posma - Somijas rallija - devītajā ātrumposmā sasniedza trešo labāko rezultātu, kopvērtējumā saglabājot piekto vietu.
Par ātrumposma uzvarētāju kļuva "Toyota Gazoo" franču pilots Adrjēns Furmo, kurš par 2,3 sekundēm apsteidza komandas biedru zviedru Oliveu Sūlbergu un par 2,5 sekundēm - Sesku.
Posma vērtējumā līderis ir francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo"), kuram 18,6 sekundes zaudē komandas biedrs brits Elfins Evanss, bet 27,9 sekundes - cits "Toyota" pilots soms Sami Pajari. Sūlbergs līderim zaudē 42,4 sekundes, bet Sesks - minūti un 2,3 sekundes.
Piektdien tiks aizvadīts vēl viens ātrumposms.
Sestdien notiks vēl astoņi ātrumposmi, sacensībām sākoties plkst. 8, bet svētdien ir paredzēti divi pēdējie ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies plkst. 10.35. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā.