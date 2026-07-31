Seska ekipāža vareni finišē Somijas rallija astotajā ātrumposmā un pietuvojas kopvērtējuma līderiem
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitā posma - Somijas rallija - astotajā ātrumposmā uzrādīja otro rezultātu, kopvērtējumā pakāpjoties uz piekto vietu.
Lielāko daļu no ātrumposma veicot lietus laikā, "M-Sport Ford" latviešu ekipāža finišēja deviņās minūtēs un 12,4 sekundēs, tikai par 2,1 sekundi piekāpjoties ātrumposma uzvarētājam zviedram Oliveram Sūlbergam ("Toyota Gazoo").
Kopvērtējumā līderis ir francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo"), kuram 26,1 sekundi zaudē komandas biedrs brits Elfins Evanss, aiz kura 7,4 sekundes ir iepriekšējais vicelīderis - cits "Toyota" pilots - soms Sami Pajari. Sūlbergs ir 21,3 sekundes aiz labāko trijnieka, bet Sesks viņam zaudē 19,7 sekundes.
Tāpat kā Pajari, neveiksmīgu ātrumposmu aizvadīja arī viņa komandas biedrs japānis Takamoto Kacuta, kurš atkāpies par četrām pozīcijām uz astoto vietu.
Piektdien tiks aizvadīti vēl divi ātrumposmi.
Somijas rallija turpinājumā sestdien vēl astoņi ātrumposmi sāksies plkst. 8, bet svētdien ir paredzēti divi pēdējie ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies plkst. 10.35. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā.