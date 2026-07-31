Dāņu vienrocis nesen spēlēja pret "Audu", bet nu guvis vēsturisku sasniegumu Eiropas futbola līgās
Pirms diviem gadiem dāņu pussargs Mariuss Krigers Linds Eiropas Konferences līgā spēlēja pret šī gada UEFA Konferences līgas pārsteigumu Rīgas “Audu”, bet ceturtdien viņš iegāja Eiropas futbola vēsturē.
27 gadus vecais Linds kļuva par otro vienroci futbolistu, kurš guvis vārtus Eiropas klubu turnīros, palīdzot savai Fēru salu komandai “NSI Runavik” UEFA Konferences līgas otrajā kvalifikācijas kārtā dramatiski pieveikt Slovēnijas klubu “FC Koper”. Fērieši pirmajā kārtā savā laukumā zaudēja 0:2, bet viesos 70. minūtē Linds panāca 2:0. Drāma ar to nebeidzās, jo papildlaikā mājinieki guva vārtus, taču viesi vajadzīgo divu vārtu pārsvaru panāca tikai otrajā pieliktajā kompensācijas laika minūtē, bet uzvaru svinēja 11 metru sitienu sērijā. Trešajā kārtā fēriešu pretiniece ir Šveices “Lugano”.
Linds ir dzimis bez labā apakšdelma, taču tas nekad nav ietekmējis viņa spēli futbolā. Veicot fiziskās sagatavotības treniņus, viņš izmanto protēzi. Jāpiebilst, ka 2024. gadā viņš spēlēja pret “Audu” Fēru salu “B36 Torshavn” sastāvā.
Jāpiebilst, ka pirmo reizi vienrocis Eiropas klubu sacensībās vārtus guva 1963./64. gada sezonā, kad Ziemeļīrijas uzbrucējs Džimijs Hestijs spēlējot “Dundalk” sastāvā pārspēja “FC Zürich” vārtsargu Eiropas kausa izcīņā.