Sesks izmanto iespēju ielauzties Somijas rallija labāko sešiniekā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitā posma - Somijas rallija - septītajā ātrumposmā uzrādīja piekto rezultātu, kopvērtējumā pakāpjoties uz sesto vietu.
Ātrumposma laikā sākot līt, pirmie četri startējušie piloti to veica pa ievērojami sausāku segumu nekā tuvākie sāncenši, kuriem bija traucēta redzamība distancē. Lielākais zaudētājs šajos apstākļos bija "Toyota Gazoo" franču pilots Adrjēns Furmo, kurš kopvērtējumā no trešās vietas atkāpās uz septīto.
Ātrākais šajā ātrumposmā bija brits Elfins Evanss ("Toyota Gazoo"), pirmajiem četriem pilotiem finišējot 6,5 sekunžu robežās. "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Evansam zaudēja 46,8 sekundes, bet bija labākā no pārējiem dalībniekiem.
Kopvērtējumā līderis ir francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo"), kuram 3,3 sekundes zaudē komandas biedrs soms Sami Pajari. Par divām vietām pakāpušies Evanss un vēl viens "Toyota" braucējs japānis Takamoto Kacuta, kuriem seko komandas biedrs zviedrs Olivers Sūlbergs. Sesks līderim zaudē vienu minūti un 16,3 sekundes, bet pirmajiem pieciem pilotiem viņš zaudē 17,6 sekundes. Piektdien tiks aizvadīti vēl trīs ātrumposmi.
Somijas rallija turpinājumā sestdien vēl astoņi ātrumposmi sāksies plkst. 8, bet svētdien ir paredzēti divi pēdējie ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies plkst. 10.35. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā. Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā.