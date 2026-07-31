Tuvojas Infantino ēras beigas? Protestējot pret FIFA komercplānu, amatu pamet ietekmīgs prezidenta padomnieks
Nepiekrītot FIFA prezidenta Džanni Infantino plāniem par Pasaules kausa komercializēšanu, amatu pametis viņa ietekmīgais padomnieks Karloss Kordeiro.
Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no Pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitasuzņēmumu "FIFA Forward Enterprise" (FFE), un cer šā gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru.
Full statement Carlos Cordeiro quits as Infantino's senior adviser at FIFA— Rob Harris (@RobHarris) July 31, 2026
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Kordeiro šo iniciatīvu raksturo kā ļoti sliktu futbolam. "Vairāk nekā 35 gadus finanšu sektorā futbols ir manas dzīves centrā. Izprotu gan tā vērtību, gan sekas, ja daļa no tā tiek zaudēta. Tāpēc šo iniciatīvu vajadzētu noraidīt," teikts Kordeiro paziņojumā.
Ceturtdien Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA), kritizējot FIFA plānu, paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenots komercdarbības plāns. Arī Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācija (CONCACAF) noraidīja FIFA plānu, bet piektdien CONCACAF un UEFA nostājai pievienojās arī Āzijas Futbola konfederācija (AFC).
Piektdien publicētajā paziņojumā FIFA izcēla, ka visām tās dalībvalstu federācijām jābūt iespējai izvērtēt šo plānu, Iepriekš Infantīno solīja, ka tās nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus ASV dolāru. Ja projekts tiks apstiprināts, tas 2027. gada sākumā katrai no 211 FIFA dalībvalstīm varētu nodrošināt vienreizēju maksājumu 20 miljonu ASV dolāru apmērā un palielināt to finansējuma piešķīrumu 2027.-2030. gada ciklam no astoņiem miljoniem ASV dolāru līdz 20 miljoniem ASV dolāru.
Jāatgādina, ka 2027. gadā sagaidāmas FIFA prezidenta vēlēšanas. Nav izslēgts, ka līdz ar šo soli Infantino zaudējis biedru uzticību. Jau kuluāros tiek minēti dažādas kandidatūras, kas varētu sacensties nākamgad gaidāmajās vēlēšanās pret Infantino.