Sesks kāpj uz augšu Somijas rallija kopvērtējumā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitā posma - Somijas rallija - piektajā ātrumposmā ieņēma piekto vietu un kopvērtējumā pakāpās uz septīto vietu.
Nepilnus desmit kilometrus garajā piektajā ātrumposmā Latvijas ekipāža bija piektā, atpaliekot no labākā rezultāta īpašnieka francūža Sebastjēna Ožjē ("Toyota") 4,5 sekundes. Pirms tam ceturtajā ātrumposmā Sesks ierindojās astotajā pozīcijā. Pēc pieciem ātrumposmiem kopvērtējumā līderpozīciju saglabā Ožjē, kurš par 5,3 sekundēm apsteidz tautieti Adrjēnu Furmo ("Hyundai"), bet soms Sami Pajari ("Toyota") zaudē astoņas sekundes un ir trešais.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža līderim zaudē 33,9 sekundes un ir septītā, bet no sestajā vietā esošā japāņu pilota Takamoto Kacutas Sesks atpaliek 6,5 sekundes. Piektdien tiks aizvadīti vēl pieci ātrumposmi.
Dienas sākumā otrajā ātrumposmā Latvijas ekipāža sasniedza astoto labāko laiku, bet nākamajā etapā latvieši ierindojās devītajā pozīcijā, kas kopvērtējumā ļāva pakāpties uz devīto vietu. Dienas pirmajā ātrumposmā ātrākais bija francūzis Ožjē ("Toyota"), kamēr otrajā labāko rezultātu sasniedza soms Sami Pajari ("Toyota").
Somijas rallija turpinājumā sestdien vēl astoņi ātrumposmi sāksies plkst. 8, bet svētdien ir paredzēti divi pēdējie ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies plkst. 10.35. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Pirms divām nedēļām "M-Sport Ford" latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās septītajā vietā. Pēc deviņiem posmiem pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis ar 177 punktiem ir britu pilots Elfins Evanss, 152 punkti ir vēl vienam "Toyota" braucējam japānim Takamoto Kacutam, bet 144 punkti - somam Sami Pajari ("Toyota"), kurš uzvarēja Igaunijas rallijā. Latvijas ekipāža ar 12 punktiem ierindojas 15. vietā.
2026. gada sezonā WRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi. Latvijas pilots Mārtiņš Sesks aizvada nepilnu sezonu, startējot vismaz sešos posmos. Pēc starta Somijā ekipāžai Sesks/Francis ir plānots starts WRC posmā Itālijā (1.-4. oktobris) un, iespējams, arī Saūda Arābijā (11.-14. novembris).
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, nefinišējot.
WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki bija septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā. Pagājušajā sezonā devīto reizi par pasaules čempionu kļuva francūzis Sebastjēns Ožjē.