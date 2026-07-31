Mūžībā devies Itālijas futbola leģenda Franko Barezi
66 gadu vecumā miris bijušais itāļu futbolists Franko Barezi, kurš visu savu futbolista karjeru pavadīja Itālijas klubā "AC Milan", piektdien pavēstīja Milānas komanda.
Barezi pēdējo reizi parādījās publiski Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, kad viņš kopā ar bijušo Milānas "Inter" aizsargu Džuzepi Bergomi "San Siro" stadiona ienesa olimpisko lāpu.
Barezi visu savu spēlētāja karjeru pavadīja "AC Milan", 20 sezonu laikā aizvadot komandas rindās vairāk nekā 700 spēles.
Viņš kopā ar Milānas vienību trīs reizes triumfēja Čempionu līgā, izcīnīja sešus Itālijas A sērijas čempiontitulus, četrus Itālijas Superkausus, trīs reizes uzvarēja Eiropas Superkausā un divas reizes izcīnīja pirmo vietu Starpkontinentālajā kausā.
Pēc Barezi karjeras noslēgšanas 1997. gadā "AC Milan" iemūžināja viņa 6. numuru.
Savukārt 1982. gadā viņš kopā ar Itālijas izlasi izcīnīja Pasaules kausu, kā arī 1994. gadā valstsvienības rindās Pasaules kausā piedzīvoja zaudējumu finālā.
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026