Valdis Valters juniors pievienojas vidusskolai, kuras audzēkņi tikuši līdz NBA
Latvijas basketbolists Valdis Valters nākamsezon ASV vidusskolu basketbolā pārstāvēs "Sunrise Christian Academy", ceturtdien pavēstīja viņa jaunā komanda.
Valters, kurš pērn tika iekļauts Eiropas U-18 čempionāta simboliskajā izlasē, pirms pagājušās sezonas pārcēlās uz ASV un spēlēja CATS akadēmijā Bostonā, trenējoties programmā, kas koncentrējas uz spēlētāju attīstību, sagatavošanu un uzsvaru uz augsta līmeņa studentu-sportistu veidošanu.
Viens no "Sunrise Christian Academy" bijušajiem spēlētājiem ir lietuvietis Mats Buzelis, kurš 2024. gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā tika izvēlēts ar 11. numuru. Vairāki vidusskolas audzēkņi pārstāv NBA klubus un saņēmuši piedāvājumus no Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) spēcīgākās divīzijas komandām.
Cits labi zināms šīs vidusskolas absolvents ir Badijs Hīlds, kurš ir spēlējis dažādās NBA komandās. 33 gadus vecais basketbolists NBA nospēlējis jau 765 spēles, kurās vidēji izcēlies ar 14,5 punktiem un četrām piespēlēm. Pagājušo sezonu Hīlds pabeidza Atlantas "Hawks", uz ko viņu nosūtīja maiņas darījumā no Goldensteitas "Warriors" pret Kristapu Porziņģi.