24 gadus vecais centra pussargs Koli Sako pievienosies Latvijas čempioniem.
Futbols
Šodien 10:03
"Riga" vienojas ar "Napoli" par Mali izlases pussarga pāreju
Latvijas čempione futbolā "Riga" ir papildinājusi sastāvu ar Mali izlases pussargu Koli Sako, ceturtdien paziņoja klubs.
Klubs ziņo, ka ir vienojies "ar Itālijas A sērijas klubu "Napoli" par 24 gadus vecā Mali pussarga Sako pāreju uz "Riga" klubu". Sako spēlē centra pussarga pozīcijā.
Sako ir spēlējis tādu klubu kā Francijas "Le Havre" un "Sochaux", kā arī Itālijas vienību "AC Milan" un "Napoli" jauniešu komandās. "Napoli" sistēmā Koli pavadīja piecus gadus, taču tika izīrēts Itālijas klubiem "Vercelli", "Ancona", "Bari" un "Casertana", kā arī Šveices vienībai "Iverdon".
Sako ir aizvadījis arī divas spēles Mali izlasē.
"Riga" Latvijas čempionātā ieņem otro vietu, bet Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas turnīrā ir iekļuvusi trešajā kārtā.