"Par mums smejas visā pasaulē!" Rumānijas granda prezidents pēc zaudējuma "Audai" epitetus neizvēlas
Rumānijas titulētākā futbola kluba Bukarestes FCSB prezidents Džidži Bekali pēc zaudējuma UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā pret "Audu" turpināja krāšņi izteikties medijos.
Jau ziņots, ka "Auda", uzvarot arī otrajā spēlē ar 4:1, no UEFA Konferences līgas kvalifikācijas jau otrajā kārtā izslēdza slaveno Rumānijas klubu FCSB. Divu spēļu summā "Auda" triumfēja ar 7:3, bet trešajā kārtā Latvijas klubam pretiniekos būs Albānijas Tirānas "Dinamo".
Mēs to paveicām! Mēs to izdarījām! Mēs pārspējām vareno FCSB un iesoļojam UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā 🔝#AUDFCSB #FKAuda #UECL pic.twitter.com/3JqSPa4ecL— FK AUDA (@FKAuda) July 30, 2026
Dažādos toņos turpina izteikties FCSB prezidents Džidži Bekali. Vislielāko kritiku viņš vērsis vārtsarga Stefana Tārnovanu virzienā. Kluba prezidents uzskata, ka viņš vakardienas spēlē uzdāvinājis trīs gūtos vārtus "Audai". "Tārnovanu atkal deva dāvanas pretiniekam. Man teica, lai viņu nemaina, bet pēc šīs spēles jūs viņu sastāvā vairs neredzēsiet! Mums vajadzēja vēl tikai vienus gūtus vārtus un varējām arī tos iesist. Taču viņš izdomāja piespēlēt pretiniekam. Tārnovanu iesita trīs vārtus pret mums!"
"Nevainojam tiesnešus. Futbols ir vīru spēle, bet mūsu sastāva tikai viens spēlēja kā vīrietis. Futbolā tu nekad nevari uzvarēt, ja tavs vārtsargs spēlē par labu pretiniekam," turpināja FCSB prezidents. Viņš izteicās, ka neplānojot atlaist galveno treneri Mariusu Baču, kuru tikai šogad apstiprināja par vienības stratēģi. "Par ko man viņu vainot? Varbūt es esmu lielākais grēkāzis? Kā lai viņu atlaižu?" Prezidents apsolīja, ka pēc izstāšanās no Eirokausiem klubs izcīnīs Rumānijas čempiontitulu.
Prezidents arī pievērsās "Audai", vēlreiz to kārtīgi kritizējot. "Mēs esam kļuvuši par apsmieklu visā pasaulē! "Auda" ir vājāka par jebkuru komandu mūsu čempionātā. Mūsu turnīrā nav nevienas vājākas, iespējams, tikai B divīzijā, taču, iespējams, pat tur nē." Jau iepriekš FCSB vadība nicinoši izteicās par pretinieku spēku, taču, iespējams, tas tieši deva papildus motivāciju Latvijas klubam.
Bekali ir Rumānijā ietekmīgs cilvēks. Līdz pat 2025. gadam bijis aktīvajā politikā, tostarp ievēlēts Eiropas parlamentā un Rumānijas parlamentā, bet FCSB vairākuma kapitāldaļas ieguva 2003. gadā.