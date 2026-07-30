Futbols
Šodien 23:08
RFS nodrošina vietu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā
Latvijas futbola klubs RFS ceturtdien Islandē nodrošināja vietu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā, veiksmīgi aizvadot otrās kārtas dueli.
RFS spēlēja 1:1 (1:1) ar Islandes vienību Īsafjardarpairas "Vestri", divu maču summā uzvarot ar 5:2.
12. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Tordurs Haftorsons, no tuva attāluma raidot vārtos pie viņa atlēkušo bumbu - 1:0. Savukārt 16. minūtē pēc Stefana Paniča piespēles ar kreiso kāju bumbu vārtu kreisajā stūrī raidīja Mamadū Silla - 1:1.
Pirmajā cīņā RFS mājās guva panākumu ar 4:1.
Uzvarētāji divu spēļu summā tiksies ar Čehijas klubu "Jablonec", kas divu maču summā ar 4:3 pieveica Horvātijas klubu "Varaždin".
Pirmajā kārtā RFS divu spēļu summā ar 4:1 pieveica Belfāstas "Glentoran" no Ziemeļīrijas, bet "Vestri" Eiropas līgas pirmajā kvalifikācijas kārtā ar 0:6 piekāpās Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas.