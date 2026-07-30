Seska ekipāža ar pieticīgu rezultātu sāk Somijas WRC posmu
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis ceturtdien aizvadīja pasaules rallija čempionāta (WRC) Somijas posma pirmo ātrumposmu, finišējot ar 19. labāko rezultātu. WRC ieskaitē Latvijas ekipāža ieņem 12. vietu.
Somijas posmā ātrākais bija francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai"), kurš par 1,1 sekundi apsteidza komandas biedru Tjerī Nevilu no Beļģijas un par 1,2 sekundēm - britu Elfinu Evansu ("Toyota").
Sesks Furmo piekāpās 6,2 sekundes, ieņemot 19. vietu, bet WRC vērtējumā - pēdējo vietu 12 ekipāžu vidū.
Piektdien no plkst. 8.45 tiks aizvadīti deviņi ātrumposmi, sestdien vēl astoņi ātrumposmi sāksies plkst. 8, bet svētdien ir paredzēti divi pēdējie ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies plkst. 10.35. Sacensību tiešraide ir paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Pēc deviņiem posmiem pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis ar 177 punktiem ir britu pilots Elfins Evanss, 152 punkti ir vēl vienam "Toyota" braucējam japānim Takamoto Kacutam, bet 144 punkti - somam Sami Pajari ("Toyota"), kurš uzvarēja Igaunijas rallijā. Latvijas ekipāža ar 12 punktiem ierindojas 15. vietā.
2026. gada sezonā WRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi. Latvijas pilots Mārtiņš Sesks aizvada nepilnu sezonu, startējot vismaz sešos posmos. Pēc starta Somijā ekipāžai Sesks/Francis ir plānots starts WRC posmā Itālijā (1.-4. oktobris) un, iespējams, arī Saūda Arābijā (11.-14. novembris).