"Auda" paveic neticamo un uzvar kādreizējo Eiropas Čempionvienības kausa ieguvēju Rumānijas FCSB
Latvijas futbola klubs "Auda" ceturtdien sarūpēja vienu no skaļākajiem panākumiem komandas vēsturē, UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā pārspējot Rumānijas grandu FCSB un nodrošinot vietu turnīra trešajā kārtā.
"Auda" uzvarēja ar 4:1 (1:0), divu maču summā svinot panākumu ar 7:3.
Pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē pēc Eduarda Dašķeviča piespēles no laukuma labās puses Bartelemī Diedjū apsteidza aizsargu Valentinu Krecu un ar kreiso kāju lēcienā raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī - 1:0 "Auda" komandas labā.
58. minūtē FCSB rezultātu izlīdzināja. Pēc Oktaviana Popesku izpildītā stūra sitiena no kreisās puses no vārtsarga laukuma līnijas bumbu ar galvu vārtu labajā stūrī raidīja Žuāns Paulu Fernandešs - 1:1.
67. minūtē Diedjū laukuma labajā pusē pārtvēra bumbu, ieskrēja viesu soda laukumā un ar kreiso kāju raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, izvirzot mājiniekus vadībā ar 2:1.
84. minūtē Kaders Konē ar sitienu pāris metrus pirms viesu soda laukuma raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 3:1.
Mača kompensācijas laika trešajā minūtē Tins Hrvojs ar brīvsitienu raidīja bumbu vārtu labajā augšējā stūrī - 4:1